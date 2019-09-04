https://static.news.ru/photo/fa2c40d2-cf15-11e9-84be-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отца популярной телеведущей Ольги Бузовой разыскивают сотрудники налоговой инспекции.

По их данным, 55-летний бывший военнослужащий уже четыре года не платит налоги. За это его могут привлечь к уголовной ответственности. На мужчину заведено три дела. Общая сумма задолженности превышает 38 тысяч рублей. Эти данные размещены на официальном сайте налоговой службы.

Ранее Ольга Бузова заявила, что её репутация безупречна. Она сравнила её со своим белоснежным купальником — одним из многих, в которых запечатлела себя во время поездки на Бали, писал News.ru.