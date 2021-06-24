Организаторы «Жары» опровергли отмену фестиваля

Международный музыкальный фестиваль «Жара» полностью не отменили, передаёт портал Super в своём Telegram-канале со ссылкой на организаторов шоу, опровергнувших соответствующие публикации в СМИ.

По информации журналистов, дальнейшие выступления артистов просто пройдут без зрителей, концерты продолжатся, но в формате телесъёмки.

Звёздные гости на красной дорожке и в зале будут обязаны носить маски, люди без средств защиты должны будут покинуть музыкальный фестиваль, — говорится в сообщении.

РИА Новости в своём Telegram-канале отметило, что Роспотребнадзор проверит организаторов «Жары» на соблюдение санитарных норм.

Организаторами фестиваля в день его открытия не обеспечено соблюдение противоэпидемических мер, в том числе посетителями не соблюдалась социальная дистанция, не использовались средства индивидуальной защиты, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Фестиваль «Жара» планировали провести с 23 по 27 июня. Представители шоу предложили обменять купленные билеты на шоу ЖАРА MUSIC AWARDS’22, запланированное на 4 апреля 2022 года в московском «Крокус Сити Холл», или на ЖАРА в Баку’22, которое должно пройти с 27 по 31 июля 2022-го.

Накануне социальная сеть «ВКонтакте» приняла решение о переносе фестиваля VK Fest на 28–29 августа из-за распространения коронавируса. При этом сохранится место проведения мероприятия (парк 300-летия Санкт-Петербурга). Кроме того, все купленные ранее билеты будут действительны на новые даты.

Ранее власти Свердловской области отменили из-за третьей волны коронавируса музыкальный фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти с 25 по 26 июня, а также другие массовые мероприятия.