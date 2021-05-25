«Они знают что-то»: Собчак о планах знаменитостей покинуть Россию

https://static.news.ru/photo/1802c558-bd59-11eb-a66b-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российская телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале обратила внимание на публикации СМИ о планах знаменитостей покинуть страну. В качестве примера она привела статьи о желании уехать из России Регины Тодоренко, Анфисы Чеховой и Ольги Бузовой. Последняя решила перебраться в Белоруссию из-за участия в шоу «Х-Фактор», где станет одной из наставниц.

Они знают что-то, чего не знают остальные? — написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Анфиса Чехова заявила об отъезде из РФ после отдыха в США. Звезда пожаловалась, что в родной стране «очень много стало цинизма, фриковства». Она добавила, что хотела бы перебраться в штат Флорида, где недавно прожила месяц и осталась очень довольна.

Тодоренко призналась, что может покинуть Россию вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Блогер считает, что творчество супруга недооценили в РФ. Ведущая допускает, что в будущем семья может оказаться в Лондоне.