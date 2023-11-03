«Она языки не знает»: подруга Пугачевой о причинах ее возвращения Подруга Пугачевой рассказала, что певице надоело жить в Европе

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

74-летняя Алла Пугачева могла вернуться в Россию из-за незнания языков и от усталости от европейского менталитета, сообщает MK.RU со ссылкой на подругу и портниху певицы Любовь Аксенову. В интервью изданию женщина заявила, что исполнительнице надоели постоянные переезды, ведь ранее она любила бывать дома. Аксенова предположила, что Пугачева вернулась в Россию навсегда.

Алле надоело. Она, на мой взгляд, и от разъездов устала, и от того, как ее раньше принимали и как сейчас. Алла не сможет жить за границей. Там другой менталитет, к тому же она языки не знает. Может немного изъясняться, а дальше-то чего? Она не дурочка, она трудяга. У всех бывает такой период, когда в какой-то момент думаешь: «А ведь правда, зачем мне все это надо?» А потом понимаешь, что поступила неправильно, — заявила Аксенова.

Ранее актер Никита Джигурда сообщил, что Пугачева вернулась в Россию «пробить ситуацию» и скоро уедет за границу, где ее ждут дети. Артист отметил, что власти страны «разрешили ей вернуться» и не стали использовать «драконовских методов». Джигурда подчеркнул, что, назвав россиян холопами и рабами, певица «наказала сама себя». Актер предположил, что визит Пугачевой в Россию будет кратковременным, после чего она вернется в Европу. По его словам, причин «сильно обижаться» на певицу он не видит.



До этого руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о расставании Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Активист отметил, что, по непроверенной информации, исполнительница ушла от супруга.