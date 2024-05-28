«Она сумасшедшая! Угрожала мне»: Вебер об измене экс-супруга с Волковой Маша Вебер вспомнила, как Юля Волкова угрозами увела у нее богатого мужа

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Маша Вебер

Певица и бывшая участница «Тутси» Маша Вебер в шоу «PROЖизнь» на YouTube рассказала, как звезда «Тату» Юля Волкова увела у нее мужа Парвиза Ясинова, сына известного олигарха. Артистка назвала коллегу сумасшедшей и вспомнила, что она угрожала ей.

Вебер уточнила, что перед разводом она вывела Ясинова на откровенный разговор, во время которого заставила признаться, что он уже состоит с кем-то в отношениях.

Был ли разговор с Юлией Волковой? Нет, конечно. Она сумасшедшая! О чем мне с ней разговаривать? Биться за любовь? Она что-то билась, да. Даже угрожала мне. Жене! Это забавно, — сказала Вебер.

Ранее певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. KP.RU со ссылкой на источник в окружении пары сообщил, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась уйти от него. По его словам, о многочисленных похождениях бизнесмена знала вся Москва.

До этого стало известно, что блогер Лерчек стала инициатором развода с Артемом Чекалиным, она подала на него в марте этого года. Позже она опубликовала в своих соцсетях видео, в котором в слезах рассказала, что «выходит из отношений», несмотря на троих детей. По словам блогера, она сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий.