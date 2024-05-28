Стали известны подробности развода Алсу с Яном Абрамовым KP.RU: Алсу 10 лет терпела измены мужа на яхтах с любовницами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов изменял певице Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась на развод, пишет KP.RU со ссылкой на источник в окружении пары. По его словам, о многочисленных похождениях Абрамова знала вся Москва.

Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием, — сказал собеседник издания.

Бизнесмену приписывали романы с моделями Викторией Лопыревой и Анастасией Решетовой. Сама певица много лет пыталась спасти брак. Она родила двоих дочерей и сына, однако даже это не спасло семейную жизнь.

Слухи об изменах Абрамова много лет обсуждались в светской тусовке, однако сама певица никогда не выносила сор из избы и не делилась подробностями личной жизни. Она редко публиковала совместные снимки с мужем.

Ранее стало известно, что Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. Отмечается, что дело поступило 24 мая в участок № 418.

Месяц назад, комментируя слухи о своем разводе, артистка призвала не реагировать на неподтвержденные сообщения в соцсетях и подчеркнула, что единственную правду поклонники могут узнать только от нее. Алсу заявила, что все эти разговоры не имеют отношения к правде.