«Она от него гуляет, он от неё»: Садальский — о скандале в семье Королёвой

https://static.news.ru/photo/bb245e9a-fca2-11ea-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва и Тарзан Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский раскрыл подробности семейной жизни Тарзана и певицы Наташи Королёвой. По его словам, история с изменой стриптизёра может быть выдумана ради пиара. В последнее время этим часто грешат некоторые артисты, поэтому угадать, где тут правда, а где ложь, порой невозможно, считает артист.

Нынешние артисты не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от неё гуляет, программы посвящают им огромные, — заявил он на своём YouTube-канале.

Садальский подчеркнул, что Тарзан был офицером и «отличным парнем», а Королёву он помнит той, кто пела песню о «Маленькой стране». Теперь, по его словам, они разыграли скандал с изменой и пиарятся на этой истории.

Дорогие зрители! Не смотрите эти скандальные шоу и не верьте всему, что пишут в прессе, — заключил Садальский.

Ранее стало известно, что в отсутствие жены Тарзан приводил домой двух девиц, которые обокрали знаменитость и вынесли из квартиры драгоценности. Королёва, вернувшись из отпуска, якобы недосчиталась украшений на 5 млн рублей. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

На днях Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу, писал NEWS.ru.