Самойлова продолжает жить с Джиганом, несмотря на бракоразводный процесс

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Модель Оксана Самойлова прокомментировала слухи о воссоединении с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном.

Ранее Джиган опубликовал фото вместе супругой и сыном. Поклонники восприняли это как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи.

После этого фото многие подумали,что мы «помирились». Хочу немного прояснить ситуацию. Сейчас действительно идёт бракоразводный процесс, — призналась девушка в своём Instagram.

По словам светской львицы, она не хочет пиариться на этой теме, поэтому так мало говорит. Она серьёзно настроена на развод с музыкантом, который ей постоянно изменял. Звёзды пока проживают вместе. У них нет проблем в общении друг с другом.

Кроме того, Саймойлова заявила, что она вместе со своим мужем не продают дом. Этот слух кто-то пустил.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.