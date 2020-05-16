Ургант сравнил возвращение Джигана в семью с картиной Репина

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Ведущая программы «Орёл и решка» Мария Ивакова поделилась со своими поклонники радостным известием. Её тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь звезда ждёт контрольные результаты, которые покажут, что она окончательно избавилась от нового заболевания.

Ранее светская львица пожаловалась на недомогание. Оказалось, что она подцепила где-то новый вирус. Иваковой пришлось отказаться от участия в «Танцах со звёздами» и самоизолироваться дома. По итогу могу сказать, что...