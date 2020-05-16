Ургант сравнил возвращение Джигана в семью с картиной Репина

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям.
Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали».
Это не просто фотография. Это искусство изобразительное, в масле. Вот, пожалуйста, Джиган возвращается домой, а Оксана Самойлова приподнимается с кресла и говорит: «Я ж тебя похоронила», — привели слова юмориста на портале teleprogramma.pro.
Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера. Поклонники пары отметили, что супруги «мило переговариваются за кадром».
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал рождение сына у юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой. Также ведущий снял музыкальный клип о самоизоляции.