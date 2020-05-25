Джиган опубликовал совместное фото с женой и сыном

После того как рэпер Джиган начал употреблять запрещённые препараты и вести себя неадекватно, его супруга и мать четырёх детей Оксана Самойлова подала на развод. Джиган три недели проходил лечение в клинике, но сейчас вновь живет с семьёй в одном доме.
Опубликованное в соцсети фото, на котором Джиган с женой и маленьким сыном выглядят очень счастливыми, поклонники восприняли как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи. При этом, как
Как писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.
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