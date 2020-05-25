Джиган опубликовал совместное фото с женой и сыном

https://static.news.ru/photo/6e9b1f02-9e77-11ea-9e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как рэпер Джиган начал употреблять запрещённые препараты и вести себя неадекватно, его супруга и мать четырёх детей Оксана Самойлова подала на развод. Джиган три недели проходил лечение в клинике, но сейчас вновь живет с семьёй в одном доме.

Опубликованное в соцсети фото, на котором Джиган с женой и маленьким сыном выглядят очень счастливыми, поклонники восприняли как доказательство налаживания их отношений и воссоединения семьи. При этом, как пишет «Экспресс газета», бракоразводный процесс никто не останавливал, он должен начаться в июне. Самойлова претендует на половину доходов Джигана.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.