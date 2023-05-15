Охлобыстин рассказал, почему Пугачева сбежала за границу Охлобыстин: причиной побега Аллы Пугачевой в Израиль стал шок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной побега певицы Аллы Пугачевой в Израиль стал шок, сообщил актер Иван Охлобыстин в интервью «НеОруэлл». Он добавил, что раньше исполнительница не допускала мысли, что «есть что-то важнее, чем она». Актер также отметил, что муж Пугачевой юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из того типа людей, «которые без мыла сами понимаете, что сделают».

Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того, как началось СВО, она шокирована была. А на выезде ее посетила мысль, что все может продолжаться без нее. Она раньше не допускала этой мысли, — поделился Охлобыстин.

Пугачева ранее специально вернулась из Израиля в Россию, чтобы попрощаться со своим давним другом Юдашкиным, который скончался 2 мая. Состояние певицы, прибывшей на панихиду и похороны, встревожило ее поклонников. Они отметили, что певица «еле ходит» и пройдя пару метров, тут же опирается то на помощницу, то на охранника. Всю гражданскую панихиду Пугачева находилась в первом ряду возле гроба рядом с дочерью, вдовой и матерью Юдашкина.

После начала СВО Пугачева с мужем и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.