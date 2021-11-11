«Одни глупцы!»: актриса Фатеева высказалась о не привитых от COVID-19

Актриса Наталья Фатеева назвала тех, кто не прививается от коронавируса, глупцами, которые ничего не боятся, даже смерти. Из-за них врачи до сих пор не могут победить пандемию, заявила она изданию Sobesednik.ru.

Такой вирус и с такими катастрофическими последствиями! Для того чтобы всё закончилось, люди нормальные должны быть. А у нас их мало. Люди не хотят делать защиту для организма. Они не боятся смерти, ничего не боятся. А вот быть глупцами и не дорожить своей жизнью у них очень хорошо получается! Одни глупцы! — сказала Фатеева.

Актриса подчеркнула, что сама вакцинировалась, побочных эффектов у неё не было. По словам Фатеевой, если уровень антител упадёт, то она привьётся ещё раз. Актриса почти перестала выходить на улицу и контактировать с людьми из-за пандемии — только в крайнем случае.

Ранее терапевт «ОН Клиник Харьков» Елена Орлова сообщила, что единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке от коронавируса — серьёзная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, например, анафилактический шок. Она добавила, что если человеку противопоказан один препарат, он может привиться другим.