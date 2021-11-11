Терапевт назвала единственное абсолютное противопоказание к вакцинации

Единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке от коронавируса — серьёзная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, например анафилактический шок, рассказала «ФедералПресс» терапевт «ОН Клиник Харьков» Елена Орлова. При этом она добавила, что если человеку противопоказана одна вакцина, он может сделать прививку другим препаратом.

Также эксперт перечислила временные противопоказания: высокая температура, недавняя вакцинация от инфекций, лечение моноклональными антителами и реконвалесцентной плазмой. Хронические заболевания поводом для медотвода от вакцинации не являются.

У людей с аутоиммунными заболеваниями иммунный ответ на вакцину может быть более слабым. Но прививаться им также необходимо, поскольку заболевание коронавирусом может иметь для них летальные последствия, — сообщила терапевт.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания не могут служить противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Повременить с прививкой, по его словам, могут только те, кто недавно перенёс острый инфаркт или нарушение мозгового кровообращения.

Врач особо отметил, что такие заболевания, как сердечная недостаточность, артериальная гипертония и нарушение сердечного ритма, не являются показаниями для отказа от вакцинации против коронавируса.