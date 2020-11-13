Обвиняемая в смерти Марьянова вышла замуж и уже беременна

https://static.news.ru/photo/d14a390c-273f-11eb-89e7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Директор медицинской организации «Феникс» Оксана Богданова, которую обвиняют в смерти проходившего реабилитацию в её центре актёра Дмитрия Марьянова, на одном из последних судебных заседаний в Лобненском суде предоставила свидетельство о браке.

Женщине грозит, согласно УК РФ, до шести лет тюрьмы, но теперь срок может стать условным, так как она теперь не только жена, но и будущая мать, утверждают её адвокаты. Справку о беременности она тоже предоставила суду, который приобщил документ к материалам дела.

При этом мужем её стал некогда проходивший лечение в её клинике Константин Монсунов. Потом он курировал пациентов реабилитационного центра, пишет KP.RU.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Недавно следствие назвало новую причину гибели артиста в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.

Как сообщал NEWS.ru, экс-солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров впервые раскрыл подробности отношений со вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией Бик. По его словам, они начали общаться после смерти актёра, а спустя месяц после его кончины стали любовниками. Интим между ними случился на 40-й день после гибели Марьянова, когда Ксения возвращалась с могилы покойного мужа.