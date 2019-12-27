https://static.news.ru/photo/cc09e0ca-28b0-11ea-a20c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

В Сеть попал райдер группы «Ленинград», которая считается самым дорогим музыкальным коллективом в российском шоу-бизнесе.

В гастролях «Ленинграда» участвует 17 человек. При этом Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова путешествуют исключительно бизнес-классом. Музыканты живут только в пятизвёздочных отелях. В номерах должны быть мини-бары, 10 литров воды, кофе и миндальное молоко. Кроме того, им должны предоставлять сигареты.

Один концерт группы стоит 10 миллионов рублей. К гримёркам есть отдельные требования. В них должны быть сливочное масло, мёд, энергетики, а также 22 полотенца. Если этого не будет, то на организаторов наложат штраф до $10 тысяч, передаёт teleprogramma.pro со ссылкой на Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров пошутил над участником из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого ранее оскорбило Полину Гагарину.