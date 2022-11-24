«Няшные и дерзкие»: Галыгин рассказал о героях проекта «Фантастика» Шоумен Галыгин назвал героев проекта «Фантастика» няшными и дерзкими

В пятницу, 25 ноября, в эфире Первого канала выйдет финальный выпуск проекта «Фантастика», зрители узнают всех, кто скрывался за образами виртуальных героев, а победитель получит приз — три миллиона рублей. По словам ведущего телешоу Вадима Галыгина, все герои — совершенно разные и уникальные. Кто-то няшный, а кто-то дерзкий или загадочный, отметил он.

Цифровые оболочки слетят с наших героев, от этого очень на душе грустно. За время проекта не только зрители, но и члены жюри, и я влюбились в каждого из них. Чувства, как в детстве, до слез. У нас получились абсолютно разные герои — няшные, дерзкие, величественные, загадочные и открытые. Совершенно разные. Все они создают богатую палитру ощущений у зрителей — это и есть «Фантастика», — рассказал шоумен.

Как отметил Галыгин, когда авторы проекта прорабатывали легенды персонажей, то в каждого из них они вложили душу, которая должна была проявиться именно в общении с членами жюри и с ведущим. При этом, как только живые люди, которые управляли персонажами, примерили на себя образы, герои сразу же стали совершенно другими, поскольку ребята, конечно же, добавили что-то свое.

В свою очередь музыкальный продюсер проекта Юрий Аксюта добавил, что любит работать с творческими людьми, которые не боятся рисковать, не боятся что-то изменить в себе и даже похулиганить.

Инновационное шоу «Фантастика» стартовало 23 сентября. В нем соревнуются шесть состоявшихся артистов и шесть восходящих звезд. Все 12 участников скрываются за образами необычных существ и появляются на экране в образе поющих аватаров.

К финальному, десятому эпизоду шоу покинули пять виртуальных персонажей. Жюри рассекретило Триггера (Ив Набиев), Эхо (Mia Boyko), Птицу (Юлия Савичева), Няша (Сергей Жуков) и Фантома (Дмитрий Колдун).