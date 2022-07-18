«Нужно отменить тур, если не вывозишь»: блогер Дукалис пристыдила Сабурова Блогер Дукалис пристыдила комика Сабурова за шутку про «критические дни» на концерте в США

Фото: vk.com/k.dukalis

Российский блогер Ксения Дукалис

Российский блогер Ксения Дукалис осудила комика Нурлана Сабурова за шутку про «критические дни» в отношении девушки, которая на одном из его концертов в США выбежала на сцену в белом платье с «кровавыми пятнами» в знак поддержки Украины. Дукалис в интервью Ксении Собчак на ее Youtube-канале выразила мнение, что Сабуров должен был отменить тур по Штатам, поскольку не справился с критикой в свой адрес.

Нужно было бы отменить тур сразу, как только ты понимаешь, что ты не вывозишь. Ты не можешь высказаться, ты не можешь как-то поддержать или наоборот сказать: «Я за это». Отменяй тогда! Ты же понимаешь, что ты уже в этой петле, где за тобой будут следить и тебя будут все больше и больше провоцировать. А здесь ты как будто и рыбку съел, и посидел на стульчике, — отметила блогер.

Несмотря на это, Дукалис подчеркнула, что не понимает людей, которые целенаправленно приобретали билеты на концерты Сабурова, чтобы пристыдить его. По мнению блогера, это настоящая травля человека, на котором все недовольные выместили свою злобу по отношению к России, а не конкретно к комику.

Ранее Сабуров назвал Собчак лошадью. После скандального выступления в США комик возобновил гастрольный тур по России, выбрав в качестве объекта для своих «острот» личность телеведущей. Комик не сдерживался в оценках личности журналистки, употребляя матерные слова в ее адрес.