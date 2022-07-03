«Собчак — лошадь»: Сабуров высказался на концерте в «Арене Балашиха» Сабуров нелестно высказался в адрес Собчак на концерте в «Арене Балашиха»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Комик Нурлан Сабуров нелестно высказался в адрес Ксении Собчак на концерте в «Арене Балашиха» после скандальных выступлений в Америке. Свою речь стендапер сопроводил нецензурной бранью, пишет StarHit.

Сабуров после серии громких скандалов в Америке возобновил гастрольный тур по России, выбрав для своих «острот» личность телеведущей. Комик не сдерживался в оценках личности Ксении Собчак, употребляя матерные слова в адрес журналистки.

— Давайте об очевидном. Собчак — лошадь. Давайте закрепим, — сказал Сабуров со сцены, начиная свой концерт «Принципы».

Сабуров буквально рассыпался в выражениях, характеризуя экс-ведущую «Дома-2». Так комик отреагировал на слова Собчак о том, что он вёл себя недостойно во время выступления в Лос-Анджелесе, когда зрители стали требовать от артиста высказать свою точку зрения по Украине.

«Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», сказала тогда Собчак, имея в виду интернет-проект Сабурова «Что было дальше».

Поклонники посчитали, что нынешний выпад Сабурова был связан с репликой Собчак, которая задела чувства юмориста. Поэтому он и решил «отомстить обидчице» во время своего выступления, предполагают зрители.

Ранее сообщалось, что тур Нурлана Сабурова «Принципы», запланированный в Казахстане, был перенесён на осень. В гастрольный график входили Актау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловск, Кокшетау, Караганда, Алма-Ата, Усть-Каменогорск и Семей.