Новый хозяин квартиры Федосеевой-Шукшиной требует от актрисы вывезти вещи

https://static.news.ru/photo/a1fcd088-fd19-11ea-a0cc-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Новый хозяин квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве требует от актрисы вывезти свои вещи. Концертный директор Бари Алибасова Сергей Моцарь, по всей видимости, не разделяет надежд продюсера и не собирается расставаться с так легко доставшимся ему жильём в столице.

Накануне по спорной квартире прошло заседание суда, сам Моцарь там не присутствовал, но через представителя передал свою просьбу как можно скорее освободить помещение.

Сама актриса подарила квартиру мужу ещё год назад и теперь, по заверениям адвоката Алибасова Олега Сухова на программе «Пусть говорят» на Первом канале , у неё нет никаких прав на собственное жильё. Однако, в эфире программы выяснились и другие детали скандальной ситуации с квартирой актрисы. Представляющая интересы Ольги Шукшиной и её матери адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что именно в судебном заседании стали известны истинные мотивы всех участников скандальной сделки.

Напомню, первоначально Алибасов заверял, что он защищает Лидию Николаевну и её имущество от притязания третьих лиц. Но по факту Алибасов и Моцарь лишили пожилую женщину не только её последней собственности, но и права владения и пользования квартирой, — заявила юрист.

Сама Федосеева-Шукшина заверяет, что с трудом понимала, что за бумаги подписывала, так как приехала на их оформление буквально с больничной койки. Поэтому её адвокат сейчас настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы, чтобы доказать: актриса не понимала в тот момент, что подписывает.

Следующее заседание назначено на 12 октября. Также актрису и продюсера ждёт бракоразводный процесс, первое заседание по которому назначено на 29 сентября. Квартиру Алибасов отдавать жене не собирается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала, как идёт её бракоразводный процесс с Бари Алибасовым. Сейчас актриса и продюсер участвуют сразу в двух судебных процессах, один касается квартиры Федосеевой-Шукшиной, другой — развода звёздной пары.