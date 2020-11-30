Новое стендап-шоу на ТВ расскажет о жизни взрослых

https://static.news.ru/photo/4d8b6b88-32fa-11eb-8f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал «360»/Youtube.com

Телеканал «360» запустил новое стендап-шоу «Взрослые люди». На сцену в нём выходят представители самых разных профессий — от продавщицы до таксиста. Они рассказывают не только о своей жизни, но и шутят о ситуации в стране.

В первом выпуске микрофон в руки взяли Тимофей Вагнер из Казани, Татьяна Меньшикова из Соснового Бора Ленинградской области, Янина Герасимова из Новосибирска и Владимир Лачинов из Саратова.

Хочется со сцены для молодых людей донести какие-то вещи, ошибки, которые мы совершили, и всё это через юмор подать людям, — приводит слова Лачинова сайт телеканала.

У выступающих — разные жизненный опыт и взгляд на вещи. Например, Вагнер начинал творческую карьеру вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, Меньшикова работает ведущей праздничных мероприятий, а Герасимова много лет трудится в «пивнушке».

Выпуски стендап-шоу «Взрослые люди» будут выходить еженедельно по воскресеньям.

Ранее, как писал NEWS.ru, участник шоу Stand Up на телеканале ТНТ Стас Старовойтов признался, что страдает от алкоголизма.