Новое фото Пугачёвой с неизвестным поклонником появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/bd5d4780-a3f0-11eb-9c05-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новое фото Аллы Пугачёвой в компании поклонника за столиком в ресторане появилось в Сети. Примадонна не стала отказывать почитателю своего таланта в совместном снимке.

На снимке певица в чёрном наряде и при полном макияже позирует рядом с незнакомым мужчиной. Как выяснилось, поклонник зашёл в кафе, где совершенно случайно увидел артистку в компании друзей.

Фанаты певицы позавидовали счастливчику. Дело в том, что Пугачёва по окончании музыкальной карьеры очень редко появляется на людях. А тут её застали в ресторане, да ещё и певица не отказала в фото.

Повезло вчера этому симпатичному молодому человеку. Зашел в «Марио», а там с друзьями. Разрешила сфоткаться с ней. «Я здесь хитрая, как лиса», — сказала Алла, взглянув на фото, — говорится в подписи к публикации.

Поклонники пришли в восторг от фото. Они наперебой стали осыпать Пугачёву комплиментами, восхищаясь её прекрасным внешним видом.

Как сообщалось ранее, соседи Пугачёвой и Галкина буквально ополчились на звёздное семейство за разбитые дороги в деревне Грязь. Примадонну обвиняют в том, что она пользуется общественной землёй и ничего не делает.