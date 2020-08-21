Новая соведущая Ивлеевой по «Орлу и решке» возмутила фанатов шоу

https://static.news.ru/photo/6d23c700-e3dc-11ea-99cb-fa163e074e61_660.jpg Юлия Коваль Фото: koval_now/instagram.com

Некоторые поклонники передачи «Орёл и решка» оказались недовольны выбором Юлии Коваль на роль соведущей Анастасии Ивлееевой.

Девушка написала в своём Telegram-канале, что Коваль присоединится к ней на программе. Ивлеева попросила фанатов поддержать подругу.

Под постом канала в Instagram многие фанаты программы написали, что не в восторге от выбора ведущей руководством телеканала «Пятница», на котором выходит шоу. Некоторые даже готовы не смотреть новые сезоны программы, лишь бы не видеть на экранах Коваль.

Придётся пропустить и этот сезон, — написала пользовательница vivivi737.

Ряд фанатов заявили, что хотели бы видеть в паре с Ивлеевой Антона Птушкина, который вёл программу с 2017 по 2018 год. Другие отметили, что были согласны на кого угодно, только не на Коваль.

26-летняя Юлия Коваль раньше работала на «Матч ТВ». С марта она стала ведущей нового сезона «Орла и решки». Также девушка принимает участие в проекте AGENTSHOW Анастасии Ивлеевой.

NEWS.ru писал, что 31 июля телеканал «Пятница» объявил о возвращение Ивлеевой в шоу «Орёл и решка». Позже появилась информация, что её соведущей станет Регина Тодоренко, но оказалось, что продюсеры проекта выбрали вместо неё Юлию Коваль.