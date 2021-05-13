Николай Дроздов снял видео для TikTok о Русском музее

https://static.news.ru/photo/7c6004e4-b3fd-11eb-baca-96000091f725_660.jpg Фото: николайдроздов.рф

TikTok запустил акцию, во время которой о музеях России и экспонатах «по-новому» расскажут известные люди: учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов, певицы Юлия Савичева, Зара, IOWA и другие, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса. Первым проектом станет сотрудничество с Русским музеем.

Специальный видеогид от TikTok позволит посетителям [Русского] музея в Санкт-Петербурге узнать про самые интересные произведения искусства в полюбившемся формате коротких роликов, — говорится в сообщении.

Для самых известных шедевров Русского музея подготовили видеогиды, их можно будет посмотреть, отсканировав QR-коды, расположенные рядом с произведениями искусства. О них расскажут звёзды шоу-бизнеса: Ксения Дукалис, Марина Кравец, Тимур Родригез и другие.

Кроме того, 14 мая TikTok запустит серию интерактивных экскурсий «Путешествие по Русскому музею» — популярные юзеры портала Артём Марьин, коллектив Piterville, солист группы «Марсель» Степан Ледков и другие во время прямых трансляций пройдут квест, отвечая на вопросы гидов.

Русский музей является крупнейшим в мире музеем русского искусства. Уникальный архитектурно-художественный комплекс расположен в историческом центре Санкт-Петербурга. Его торжественно открыли для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В сокровищнице хранятся около 400 тысяч предметов, охватывающих все периоды и тенденции развития русского искусства на протяжении более чем тысячи лет: с Х по ХХI век.

Ранее сообщалось, что солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в День Победы 9 мая клип на военную песню «Любимый город». Композиция, известная по исполнению Марком Бернесом, вошла в саундтрек к фильму о советском лётчике-герое «Девятаев». Музыкант из ФРГ спел её на русском языке. Видео опубликовано на YouTube-канале звезды. Съёмки проходили в Эрмитаже. На кадрах Линдеманн гуляет по залам музея, разглядывая произведения искусства, под аккомпанемент женского симфонического оркестра. Завершается видео кадрами заката над Санкт-Петербургом.