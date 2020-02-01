Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Николаев опубликовал снимок с двумя дочерьми от разных браков. Композитор вместе с семьей улетел на отдых в США, где устроил ещё одну вечеринку по случаю своего юбилея.

Праздник был организован для тех, кто не смог побывать на торжестве Николаева в Москве. В частности, это 41-летняя старшая дочь музыканта Юлия, которая встречала его в аэропорту. Она появилась на свет от первой жены музыканта Елены Кудряшовой. Нынешняя супруга Николаева — Юлия Проскурякова родила музыканту дочь Веронику, которой сейчас 4 года.

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На своей странице в Instagram Николаев разместил фото из кафе, где его старшая дочь держит на руках младшую.

Моя младшая дочка Вероничка на руках у старшей, Юли — и обе счастливы, — подписал снимок артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию надеется получить от государства. По словам 60-летнего музыканта, никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, ведь всякое может случиться и тогда будешь рад любым деньгам.

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