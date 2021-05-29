Никита Пресняков не пригласил Орбакайте на своё 30-летие

https://static.news.ru/photo/46b58222-c0f2-11eb-9dfa-96000091f725_660.jpg Фото: orbakaite_k / instagram

Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно отпраздновала 50-летие призналась, что её сын Никита Пресняков не пригласил маму на своё 30-летие. В интервью НТВ она призналась, что сын праздновал на даче, которую ему подарила бабушка — Алла Пугачёва.

На вопрос о подарке Орбакайте ответила : «Ой, а что нужно человеку в таком возрасте? Деньги! Деньги! Потом сам себе что-нибудь купит».

Дело в том, что Пресняков закатил вечеринку в стиле аниме, это была «чисто молодёжная история», а потом уже он отдельно отпразднует со всей семьёй, добавила артистка.

Ранее стало известно, что Никита и его жена Алёна Краснова устроили праздник в коттедже на Истре, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров. Он также нарядился персонажем аниме. Сам Никита Пресняков появился перед гостями в образе Пейна из «Наруто». На недоумённые вопросы подписчиков о таком странном выборе, Пресняков ответил просто: «он рыжий».

Позднее музыкант признался в одном из интервью, что, женившись на Алёне Красновой, он по-прежнему является частью большой семьи знаменитостей, несмотря на то что он редко гостит в их доме. При этом внук не стал отрицать, что любит жить «сам по себе».