Никита Пресняков не пригласил Орбакайте на своё 30-летие

Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно отпраздновала 50-летие призналась, что её сын Никита Пресняков не пригласил маму на своё 30-летие. В интервью НТВ она призналась, что сын праздновал на даче, которую ему подарила бабушка — Алла Пугачёва.
На вопрос о подарке Орбакайте
Дело в том, что Пресняков закатил вечеринку в стиле аниме, это была «чисто молодёжная история», а потом уже он отдельно отпразднует со всей семьёй, добавила артистка.
Ранее стало известно, что Никита и его жена Алёна Краснова устроили праздник в коттедже на Истре, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров. Он также нарядился персонажем аниме. Сам Никита Пресняков появился перед гостями в образе Пейна из «Наруто». На недоумённые вопросы подписчиков о таком странном выборе, Пресняков ответил просто: «он рыжий».
Позднее музыкант признался в одном из интервью, что, женившись на Алёне Красновой, он по-прежнему является частью большой семьи знаменитостей, несмотря на то что он редко гостит в их доме. При этом внук не стал отрицать, что любит жить «сам по себе».