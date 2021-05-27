Долина ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Поклонники обвинили Ларису Долину в том, что та ретуширует свои снимки, чтобы выглядеть моложе. Как заявила певица, она не использует фотошоп, а эффект достигается благодаря хорошему освещению и диете, пишет Пятый канал.
В последнее время артистка
Сама королева джаза уверяет, что похудела на 20 килограммов благодаря интервальному голоданию. Теперь снимками обновлённой фигуры звезда регулярно хвастается в Сети. Однако пользователи уверены, что певица умело использует фотошоп и пытается всех обмануть.
Мне мало кто верит, к сожалению. Все утверждают, что все фотографии, которые я публикую в инстаграме, — это фотошоп, — призналась Долина.
По её словам, она не использует фотошоп, просто следит за своим лицом и телом, использует маски и обёртывания.
Никакого фотошопа! Ни грамма! Просто очень хороший свет и то, что я сбросила 21 килограмм лишний. Вот и всё. А женщины многие ленивые просто, поэтому они и критикуют меня, — рассказала Долина.
Ранее Лариса Долина удивила поклонников новой фотографией в Instagram. На снимке она позирует со своей девятилетней внучкой Александрой в подростковом наряде.