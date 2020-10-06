Незадолго до смерти дочь Конкина поругалась с бойфрендом

https://static.news.ru/photo/2e95d6dc-07d5-11eb-b706-fa163e074e61_660.jpg София Конкина Фото: sofiiakonkina/instagram.com

Коллега утонувшей в бассейне Софии Конкиной сообщила, что накануне гибели у неё начались проблемы с бойфрендом.

Как рассказала она KP.RU, дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина имела долги по кредиту, ей названивали коллекторы. Конкина одна воспитывала 11-летнюю дочь и работала продавщицей в шоу-руме женской одежды.

За три месяца до смерти она познакомилась в соцсетях с бывшим военным Михаилом Серовым, мужчина оказался старше её на 10 лет, сразу снял для них хорошую двухкомнатную квартиру в центре Москвы и сам за неё платил. София переехала туда с дочкой Алисой и попугаем, который остался у неё от бывшего молодого человека.

За неделю до её смерти у пары начались ссоры. Возлюбленный заявил, что не намерен больше платить за квартиру и вообще намерен съехать. София начала искать себе соседку. В это время умирает попугай. По словам её дочки, птицу Михаил специально кормил печеньем и оставлял на сквозняке, чтобы попугаю стало плохо.

В настоящее время семья Конкиных подозревает Серова не только в смерти птицы, но и в убийстве самой Софии. Близкие считают, что бывший бойфренд мог подсыпать в алкоголь девушки снотворное, в результате чего она утонула в бассейне.

Ранее директор Владимира Конкина Елена Переслени заявила, что смерть дочери актёра Софии имела насильственный характер. Она считает причастным к смерти девушки бойфренда Михаила Серова. По её словам, ссоры с мужчиной начались уже в конце августа, а за несколько часов до гибели молодая женщина жаловалась своей подруге на перепады настроения у своего бойфренда, на подозрения, что тот мог принимать до встречи с ней какие-то препараты. Также Конкина строила планы на расставание с сожителем, сообщал NEWS.ru.