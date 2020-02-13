Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни за что не пошла бы на новое шоу Ксении Собчак. Своё решение она аргументировала тем, что она не ходит к людям, которых она «не уважает». Об этом дипломат заявила на видео, появившемся в Telegram-канале Тины Канделаки.
На вопрос телеведущей, пойдёт ли она на передачу к светской львице, Захарова ответила категорическим отказом.
Нет. Тина, я хожу к людям интересным, умным, которых уважаю. Я, честно говоря, это не скрываю. Я не хожу к людям, которых я не уважаю, вот и всё, — сказала представитель российского МИДа.
Она добавила, что пыталась смотреть шоу, но у неё ничего не вышло, поскольку «это невозможно смотреть».
Ранее NEWS.ru сообщал, что дебютный выпуск нового шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале разочаровал зрителей. Программу «Док-ток», которую она ведёт вместе с Александром Гордоном, назвали «малаховщиной».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен