Нетиевский рассказал, почему лидеры «Уральских пельменей» покинули проект

https://static.news.ru/photo/365e483a-b529-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: netievskij/facebook.com

Лидеры «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков два года назад покинули проект и теперь выступают с программой «Ваши пельмени». Вместе со своим старым коллективом они работают только на записях для телеканала СТС. Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский назвал их решение правильным.

По его словам, для Рожкова и Мясникова деньги уже не являются целью, ведь все участники проекта зарабатывают приличные средства.

Они состоявшиеся артисты, скорее всего, им стало тесно в коллективе, который едет по колее, поэтому они реализовывают себя в новом сольном проекте. Чтобы расти, дерево должно пускать новые ветви, — приводит слова Нетиевского Teleprogramma.pro.

Вячеслав Мясников ранее объяснял свой уход из проекта следующим образом. Шоумен говорил, что получал мало времени на сцене. При этом у него с Рожковым написано много совместных номеров, поэтому они и решили гастролировать вдвоём. Однако в СМИ появлялись различные версии того, почему артисты покинули «пельменей». Исходя из одной из них, Мясников и Рожков просто захотели больше зарабатывать, разделяя прибыль с концертов между собой.

Нетиевский, в свою очередь, был директором шоу с 2009 по 2015 год. При нём одноимённая команда КВН трансформировалась в телепроект и стала очень популярной.

После творческого разрыва у шоумена с бывшими коллегами идут постоянные судебные тяжбы, связанные с правами на интеллектуальную собственность и с борьбой за деньги. Участники проекта заявляют, что Нетиевский в своё время пытался «присвоить лишнего», а нынешний директор шоу Евгений Орлов обвинил предшественника в присвоении около 250 млн рублей, которые тот якобы не разделил с другими артистами шоу.

Как ранее передавал NEWS.ru, Нетиевский в разговоре с журналистами высказался по поводу работы Орлова. Он назвал своего бывшего сотрудника «продавцом оружия», при котором коллектив не смог создать ничего нового.