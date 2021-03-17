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Фанаты обвинили Надежду Бабкину в злоупотреблении пластикой

12:47, 18 марта 2021 21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты певицы Надежды Бабкиной перестали её узнавать. Поклонники считают, что знаменитость переборщила с пластикой лица.

После того как артистка переболела коронавирусом и выписалась из больницы, юзеры начали замечать неладное. Если после болезни исполнительница выглядела весьма неважно, то теперь же ей удалось восстановиться и даже стать ещё краше. В связи с этим фанаты подозревают, что Бабкина обратилась за помощью к пластическим хирургам. Впрочем, певица и сама не скрывает своего отношения к подобным процедурам красоты.

Весь Запад на этом стоит, а у нас просто какое-то дикое общество. Да, существуют определённые риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, а, во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, возмутилась артистка в разговоре с Woman Hit.

Тем не менее поклонники всё равно не одобряют такие изменения в образе певицы. Они полагают, что та совершенно перестала походить на себя.

«Не узнать... Где прежняя казачка Надя? Я вижу совершенно постороннюю женщину», «Ни единой морщинки в 70 лет? Не верю! Лицо как маска», «Что-то очень Вы изменились. Лицо неестественно смотрится», написали поклонники Бабкиной под её постом.

Ранее NEWS.ru писал, что комедиант Максим Галкин поздравил в своём микроблоге всех женщин с наступающим 8 Марта. Артист опубликовал снимок своей жены, певицы Аллы Пугачёвой, однако фанаты не признали на нём любимую знаменитость. Они выразили беспокойство по поводу того, что Примадонна выглядела сильно похудевшей.

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