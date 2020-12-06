«Не по-пацански»: Газманов раскритиковал Шнурова за матерные стихи

Певец Олег Газманов высказался о матерных стихах Сергея Шнурова, который тот часто посвящает своим коллегам по сцене.
По мнению артиста, неэтично осуждать своих коллег.
Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики. А когда вот это выяснение отношений на публике. Но я высказываю свое мнение, — отметил Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Он добавил, что так поступать — «не по-пацански».
Ранее NEWS.ru писал, что сопредседатель Партии Роста и лидер группы «Ленинград» дал ответ на выпады продюсера Иосифа Пригожина в свой адрес, по традиции, в стихах.
Поводом для нового стихотворения стало то, что Пригожин предложил штрафовать Шнурова за нецензурные выражения, а также раскритиковал молодёжь за мат и потерю «культурного кода».