«Не по-пацански»: Газманов раскритиковал Шнурова за матерные стихи

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Певец Олег Газманов высказался о матерных стихах Сергея Шнурова, который тот часто посвящает своим коллегам по сцене.

По мнению артиста, неэтично осуждать своих коллег.

Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики. А когда вот это выяснение отношений на публике. Но я высказываю свое мнение, — отметил Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Он добавил, что так поступать — «не по-пацански».

Ранее NEWS.ru писал, что сопредседатель Партии Роста и лидер группы «Ленинград» дал ответ на выпады продюсера Иосифа Пригожина в свой адрес, по традиции, в стихах.

Поводом для нового стихотворения стало то, что Пригожин предложил штрафовать Шнурова за нецензурные выражения, а также раскритиковал молодёжь за мат и потерю «культурного кода».