«Не могу с ней связаться»: экс-продюсер Лепса о пропавшей Гвердцители Продюсер Кобылянский предположил, что Гвердцители уехала в США или Грузию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тамара Гвердцители

Певица Тамара Гвердцители могла уехать в Грузию или США, предположил в разговоре с NEWS.ru бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. Он признался, что ранее они тесно сотрудничали и дружили.

Тамара замолчала настолько, что даже я не могу с ней связаться. Хотя мы очень тесно сотрудничали и дружили. Не знаю, где она сейчас. Уехала к сыну, скорее всего, может, в Штаты, может, в Грузию, — сказал Кобылянский.

После начала спецоперации артистка отменила свое выступление в Москве на праздничном концерте, посвященном 8 Марта. По словам певицы, в тот период она хотела быть рядом с матерью, уроженкой Одессы, которая сильно переживала за ситуацию в мире. Тамара Гвердцители уверяла, что она отложила свои выступления в России, а не отменяла их.

Ранее бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил, что певица Алла Пугачева вряд ли будет помогать артисту Филиппу Киркорову в случае его отъезда из России на фоне скандала после «голой» вечеринки. По его словам, даже с учетом дружеских отношений с экс-супругом у Примадонны есть свои заботы и своя семья.