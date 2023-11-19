Поддержка Украины, Грузия, США: как живет уехавшая из РФ Тамара Гвердцители

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Тамара Гвердцители

Народная артистка РФ Тамара Гвердцители спела на украинском языке во время выступления в Казахстане. Как артистка поддержала Украину, что известно о ее жизни после отъезда из России?

Что произошло на концерте Гвердцители в Казахстане

Гвердцители дала концерт в Казахстане 17 ноября, где исполнила песни на русском и украинском языках. Во время перерыва между композициями артистка обратилась к зрителям со слезами на глазах.

«Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности», — сказала она.

После обращения публика ей громко захлопала, а певица разрыдалась. Также во время выступления артистка использовала световые эффекты в цветах украинского флага — зал был окрашен в синий цвет, а проекторы светили желтым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Тамара Гвердцители

Когда Гвердцители уехала из России, где она сейчас

Тамара Гвердцители сразу после начала спецоперации уехала из России. Тогда ее отъезд связывали с болезнью матери. Из-за бессилия грузинских врачей артистка отвезла родительницу на лечение в Израиль. Однако в 2022 году ее мать скончалась.

Гвердцители тяжело переживала уход родного человека и вернулась на сцену только в апреле 2023 года. Продюсеры объявили тур певицы по США. С момента отъезда за границу исполнительница хита «Виват, король!» ни разу не возвращалась в Россию.

После отъезда из РФ и похорон матери Тамара Гвердцители живет в Грузии. По данным СМИ, семья артистки владеет двумя домами недалеко от Черепашьего озера в Тбилиси. Артистка продолжает гастролировать за границей, в ближайшее время у нее запланирован концерт в Узбекистане.

Что известно о позиции Гвердцители по СВО

После начала спецоперации артистка отменила свое выступление в Москве на праздничном концерте, посвященном 8 Марта. По словам певицы, в тот период она хотела быть рядом с мамой, уроженкой Одессы, которая сильно переживала за ситуацию в мире.

«Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», — сказала она в интервью телекомпании «Имеди».

Тамара Гвердцители уверяла, что она отложила свои выступления в России, а не отменяла их.

«Я уважаю Россию, в которой живу 30 лет, люблю ее, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким», — пояснила артистка.

Однако летом 2023 года Тамара Гвердцители отказалась от сотрудничества со своей российской командой.

«Тамара Михайловна заняла антироссийскую позицию. Такого от Тамрико никто не ожидал. Потому что именно России она обязана своей популярностью. Но Гвердцители посчитала по-другому», — сообщил источник MK.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Тамара Гвердцители

Как в России отнеслись к позиции Гвердцители

Активист Андрей Згонников из «Отцов России» потребовал лишить российского гражданства народную артистку РФ Тамару Гвердцители и обратился с соответствующим запросом в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру. По его мнению, певица поступила некрасиво, когда после начала СВО отменила тур по России и уехала за границу.

Згонников потребовал лишить Гвердцители гражданства, которое та получила в 2000 году. Он считает, что это необходимо сделать, чтобы после очередного «творческого молчания» она не приезжала зарабатывать в Россию.

При этом депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил NEWS.ru, что желание Тамары Гвердцители гастролировать по США не является основанием для лишения гражданства.

«Является ли это основанием для лишения гражданства? Думаю, пока нет, но вот запретить в дальнейшем выступать с концертами в России вполне возможно», — отметил он.

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