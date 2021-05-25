«Не хватило мудрости»: Дробыш посетовал на творческую разлуку с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/89a19928-be0d-11eb-989d-96000091f725_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Композитор и продюсер Виктор Дробыш показал в Instagram совместный снимок с Аллой Пугачёвой, посетовав на двадцатилетнюю творческую разлуку с артисткой.

Фотография была сделана на дне рождения Кристины Орбакайте. Для празднования юбилея продюсер выбрал чёрные пиджак и футболку, а певица — нарядное бежевое платье, расшитое цветами, и полупрозрачную накидку. Дробыш признался, что ему потребовалось более двадцати лет, чтобы сфотографироваться с этой великой женщиной, открывшей ему дорогу в шоу-бизнес.

Которая дала жизнь моим песням. Без неё, наверное, меня не было бы. Ну а в двадцатилетней нашей творческой разлуке винить могу только себя. Видимо, мне не хватило мудрости. Ну, я надеюсь, всё ещё впереди, — написал он.

Подписчики поздравили Дробыша с исполнением мечты. Особенно они отметили красоту снимка и вклад двух звёзд в отечественную культуру.

Ранее Дробыш высказался о ссоре, которая произошла между певицей Ларисой Долиной и TikTok-блогером Валей Карнавал. По его словам, ему было очень жалко артистку, которая прошла долгий и сложный творческий путь.