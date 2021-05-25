«Чучело огородное»: Дробыш высказался о ссоре Долиной с Валей Карнавал

https://static.news.ru/photo/e7fc355c-bde3-11eb-b269-96000091f725_660.jpg Валя Карнавал Фото: Скриншот видео Gazgolder/youtube.com

Продюсер Виктор Дробыш в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV высказался о ссоре, которая произошла между певицей Ларисой Долиной и TikTok-блогером Валей Карнавал.

По его словам, ему было очень жалко артистку, которая прошла долгий и сложный творческий путь.

И сидит Валя Карнавал. Ни украсть, ни покараулить. Вообще, чучело огородное! И она настолько уверенно, настолько нагло, настолько беспардонно, абсолютно на равных сидит и говорит: «Ну и что?» — возмутился он.

Сам Дробыш не смог ответить на вопрос, как бы он поступил на месте Долиной. Однако он предположил, что вряд ли бы промолчал.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов выступил на стороне Ларисы Долиной в её конфликте с Валей Карнавал. По его словам, если бы на месте певицы находился он сам, Валя и Галкин так легко не отделались бы.

Конфликт между Ларисой Долиной и 19-летней звездой TikTok Валей Карнавал (Карнауховой) произошёл в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Певица жёстко раскритиковала вокальные способности Валентины. Она предложила оппонентке простую вокальную распевку, однако девушка не смогла попасть в ноты. После этого Долина посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике. Девушка в ответ огрызнулась и заявила, что поёт так, как хочет. Практически на всём протяжении шоу Галкин безуспешно пытался примирить представительниц разных поколений.

Поклонники юного блогера посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости.