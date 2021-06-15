«Не дай Бог, подумает, что она хирург!»: Фадеев сыронизировал над Бузовой

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Макс Фадеев решил привнести свою лепту в обсуждение происшествия с разрыдавшейся Бузовой в эфире «Матч ТВ». Однако продюсер обратил внимание на совершенно другие слова ведущей, видео с которыми опубликовал в Instagram.

В кадре Бузова заявляет:

Не будет хорошего спектакля, если я одна буду играть. Хотя я знаю, что могу вытянуть всю страну и всё! И театр, и МХАТ, и всех! И я могу выйти на поле! Если я выйду на поле, я забью гол!

Фадеев выразился на этот счёт с иронией:

Хорошо, что есть люди, которые могут всё!

Пользователи поддержали музыканта, «похвалившего» переоценившую себя экс-ведущую «Дома-2». Некоторые добавили ещё больше иронии, дав понять Фадееву, что поняли его шутку.

Не дай Бог, утром ей покажется, что она хирург, — написал один из пользователей в комментариях.

Впрочем, над поющей ведущей не только смеётся вся страна. Нашлись и те, кто заступился за Бузову. К примеру, Дима Билан и Яна Рудковская осудили Дмитрия Губерниева за «жестокость».

Как сообщалось ранее, Дмитрий Губерниев продолжает комментировать конфликт с Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ». Ведущая залилась слезами, когда спортивный комментатор решил развеселить её забавным софизмом.