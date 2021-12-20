Названы самые дорогие российские звёзды на новогодних корпоративах

Самые «дорогие» звёзды российского шоу-бизнеса, которые больше всех заработают на новогодних корпоративах, — это Светлана Лобода и Григорий Лепс. Они в новогоднюю ночь будут петь в концертном зале в Барвихе, сообщает Teleprogramma.pro.
Одно место за столиком в зале
Концерты Димы Билана, группы Little Big, «Руки Вверх!», Zivert, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Александра Реввы, Любови Успенской стоят 4–6 млн рублей, в шоу-бизнесе они считаются «середнячками».
За 1,5–2,5 готовы спеть под ёлкой Анна Седокова, Стас Костюшкин, Джонни, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, «Иванушки International». Расценки на их выступления поднимаются на 25–30% в регионах и на 50%, если нужно выступить за границей.
Ранее сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, в этом году оказался вне конкуренции и по спросу, и по гонорарам. В новогоднюю ночь 31 декабря музыкант выступит в Дубае на фестивале Big Art Festival в самом крутом отеле Raffles The Palm.