Названо заболевание экс-жены Аршавина, от которого у неё «провалился» нос Дерматовенеролог Балабан: Алиса Аршавина предположительно страдает от болезни Вегенера

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«Провалившийся» нос, а также поражённые органы дыхания, почки и глаза скорее всего являются симптомами болезни Вегенера, от которой предположительно страдает бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, заявила дерматовенеролог Ольга Балабан. Она уточнила, что при этом недуге поражаются мелкие сосуды, пишет KP.RU.

Это может быть болезнь Вегенера — системный васкулит, при котором поражаются сосуды мелкого калибра: капилляры, венулы, артериолы, мелкие артерии и вены. В основном поражаются органы дыхания, почки и глаза, — отметила Балабан.

По словам медика, при болезни Вегенера начинают отмирать ткани, из-за этого врачи дают неблагоприятные прогнозы, а замедлить недуг становится крайне трудно. Дерматовенеролог подчеркнула, что при таком заболевании пластические хирурги не решаются проводить операции из-за возможных проблем со здоровьем пациента.

Болезнь очень агрессивная, восстановить утраченный нос просто невозможно, — резюмировала Балабан.

Ранее Аршавину выгнали из роскошного дома бывшей свекрови. Она почти три года игнорировала просьбы свекрови съехать из особняка. В итоге пенсионерка обратилась в суд, который обязал Аршавину покинуть дом.