Названа возможная причина драки Лепса у бара Санкт-Петербурга Mash: Лепс мог подраться у бара Санкт-Петербурга из-за проблем с бизнесом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Причиной драки музыкального исполнителя Григория Лепса возле одного из баров Санкт-Петербурга в начале декабря могли стать проблемы с бизнесом по производству очков, после того, как бутик проиграл в конкуренции магазину с трусами, пишет Telegram-канал Mash. Издание указывает, что «Лепс-оптика» оказалась на грани банкротства, вследствие чего началась волна увольнений сотрудников. Известно, что за день до этого Лепс швырнул микрофон на пол на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену на середине своей песни «Самый лучший день».

Очки от Лепса производились на фабрике Atmosphera в итальянском городе Падуя, где, как сообщает Mash, собирали аксессуары для магазина российского модельера Валентина Юдашкина.

Канал не исключает версию, что именно из-за таких событий настроение Лепса значительно ухудшилось в результате чего он сорвался и произошла драка.

Ранее клинический психолог Ольга Коротина-Гессе предположила, что в момент драки артист мог находиться в «сложном психоэмоциональном состоянии». По мнению психолога, окружение исполнителя в лице его охранников отчасти виновато в случившемся: видя настроение Лепса, помощники музыканта должны были постараться не допустить конфликта, но сделали обратное.