Названа сумма, которую Шепелев потратил на элитные роды возлюбленной

https://static.news.ru/photo/4fb137f4-8f9c-11eb-85b7-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: officialdmitryshepelev/vk.com

Возлюбленная Дмитрия Шепелева родила телеведущему второго сына. Роды обошлись ему в крупную сумму.

По данным KP.RU, избранница ведущего Екатерина Тулупова рожала в элитном роддоме Лапино, где, как правило, любят становиться мамами звёзды. Палата в медучреждении обходится будущим родителям в полмиллиона рублей в день.

В программу «всё включено» входит проживание, помощь лучшего врача необходимой категории и шестиразовое питание по индивидуальному меню. Все палаты оборудованы современной техникой, а отец может находиться с супругой неограниченное количество времени. Стоимость услуги варьируется в пределах от 577 тысяч рублей до 682 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, отец Жанны Фриске явно не обрадовался появлению на свет сына Дмитрия Шепелева. Родители певицы судятся с бывшим гражданским мужем дочери из-за её московской квартиры, к тому же обижены тем, что он не даёт им видеться с внуком.

Ранее Шепелев поделился радостной новостью со своими подписчиками в Instagram. Шоумен опубликовал первую совместную фотографию с малышом. На ней радостный отец держит сына на руках и широко улыбается.