Названа сумма, которую Шепелев потратил на элитные роды возлюбленной

Возлюбленная Дмитрия Шепелева родила телеведущему второго сына. Роды обошлись ему в крупную сумму.
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В программу «всё включено» входит проживание, помощь лучшего врача необходимой категории и шестиразовое питание по индивидуальному меню. Все палаты оборудованы современной техникой, а отец может находиться с супругой неограниченное количество времени. Стоимость услуги варьируется в пределах от 577 тысяч рублей до 682 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru, отец Жанны Фриске явно не обрадовался появлению на свет сына Дмитрия Шепелева. Родители певицы судятся с бывшим гражданским мужем дочери из-за её московской квартиры, к тому же обижены тем, что он не даёт им видеться с внуком.
Ранее Шепелев поделился радостной новостью со своими подписчиками в Instagram. Шоумен опубликовал первую совместную фотографию с малышом. На ней радостный отец держит сына на руках и широко улыбается.