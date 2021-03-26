«Добро пожаловать!»: новая возлюбленная Шепелева родила ему сына

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Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Шоумен опубликовал первую совместную фотографию с малышом. На ней радостный отец держит сына на руках и широко улыбается.

Добро пожаловать! — подписал снимок Шепелев.

Поклонники поздравили Шепелева с прибавлением.

Поздравляю! Пусть ребёнок будет счастливым, умным, добрым! Вашей семье спокойствия и гармонии, — пожелала одна из подписчиц.

Ребёнка родила новая возлюбленная телеведущего дизайнер Екатерина Тулупова. Для обоих малыш стал вторым: Шепелев растит семилетнего сына от Жанны Фриске, а Тулупова — дочь от предыдущих отношений.

Как писал NEWS.ru, ранее Шепелев был вынужден вступить в переписку с поклонниками после того, как опубликовал пост о бурном романе в прошлом. Имя пассии телеведущий не называет, но многие почему-то углядели в незнакомке гражданскую жену Шепелева Жанну Фриске.