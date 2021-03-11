Шепелев разозлил фанатов Фриске рассказом о романе с «женщиной в халате»

https://static.news.ru/photo/69b4da6c-82df-11eb-a14d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев вынужден был вступить в переписку с поклонниками после того, как опубликовал пост о бурном романе в прошлом. Имя пассии телеведущий не называет, но многие почему-то углядели в незнакомке гражданскую жену Шепелева Жанну Фриске.

Шепелев описал, как они целовались в подъезде, как он пришёл к подружке домой и совсем не обратил внимания на то, что на девушке был плюшевый халат, а в квартире громко работал телевизор. Тогда для него это был «абсурд». Сейчас он рад, что живёт с Екатериной Тулуповой, которой может рассказать всё.

Фанаты сразу предположили, что воспоминания о бурной молодости касаются Жанны Фриске. На Шепелева обрушились с критикой.

Очень красиво написали, но мне не понравилось, что вы такой светлый и пушистый, а она, интриганка, вас совратила. Да и вообще, зачем об этом писать на широкую публику? Хвастаетесь или жалуетесь? — прямо спросила ведущего одна из подписчиц.

На это Шепелев смолчать не смог и ответил:

Дайте, пожалуйста, ей спокойствие, прекратите. Это очень нехорошо, то, что вы делаете.

Другим же критикам ведущий ответил, что они углядели в посте то, «чего нет».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что в своих новых отношениях с Екатериной Тулуповой почувствовал новое для себя чувство свободы, «когда можно открыто рассказать про то, что было, есть и могло быть, не скрывая и не стесняясь».