«Пылко и жадно»: Шепелев рассказал об интрижке с «женщиной в халате»

https://static.news.ru/photo/3dbcdc74-81a5-11eb-99cf-96000091f725_660.jpg Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что в своих новых отношениях с Екатериной Тулуповой почувствовал новое для себя чувство свободы, «когда можно открыто рассказать про то, что было, есть и могло быть, не скрывая и не стесняясь». Этим новым чувством он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Я только сейчас понял, как я ценю это и как горжусь. Ни одна интрижка ни в прошлом, ни сейчас этого не стоит. И это такая радость, — написал он.

Шепелев вспомнил, как рассказал возлюбленной историю своих похождений, когда ещё учился в школе. По его словам, это было в девятом классе. Он уже несколько недель встречался с девушкой, они часами целовались в подъезде, «пылко и жадно в дёсны», «как умеют это делать только слюнявые подростки». Однажды подружка позвала его к себе в гости, когда дома не было мамы.

Она открывает. На ней короткий халат. И сразу ясно, что ничего больше на ней нет. В спальне открыта постель, а по видео (тогда смотрели видеомагнитофоны, привет бумер) «Основной инстинкт» стоит на паузе. <...> Она толкнула меня на кровать. Мы целовались. Осторожнее и скованнее, чем в подъезде, всё было как-то непривычно и странно. А потом я ушёл. Ну было пора идти, я и ушёл, чтобы успеть на троллейбус до метро, — рассказал Дмитрий Шепелев.

По словам шоумена, только спустя несколько лет он понял, зачем был этот «пошлый плюшевый халат» и этот фильм, а тогда у него даже в мыслях не было, к чему весь этот карнавал. Эту историю он рассказал Екатерине, и они вместе посмеялись над ней.

Катя смеётся надо мной. «Таких „женщин в халате“ у тебя было и будет» — говорит. Знаете, мне нравится, что я могу рассказать ей обо всём, честно, как есть, — отметил Шепелев.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Екатерина Тулупова ждёт от Дмитрия ребёнка. Шоумен станет отцом во второй раз. Певица Жанна Фриске, скончавшаяся из-за онкологического заболевания, родила ему сына Платона в 2013 году. По словам Шепелева, он мечтает о большой семье и гордится ощущением мира в паре с Екатериной.

Слухи о романе Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой появились в 2016 году. Телеведущий познакомился с ней в детском саду, куда водил сына Платона, туда же ходила дочь Екатерины Лада. В 2019 году Шепелев сделал возлюбленной предложение, и пара обручилась. В настоящее время возлюбленные обустраивают просторную квартиру в центре Москвы.