Бывший возлюбленный Фриске показал фото с беременной невестой

https://static.news.ru/photo/8736966c-665a-11eb-b0d4-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует свою возлюбленную Екатерину Тулупову. Ранее стало известно, что она ждёт от Дмитрия ребёнка.

Пришло время, и мы с Катей хотели бы сообщить: «Да, всё так и есть, мы ждём малыша!» И ещё. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда. Наверное, пока всё, что тут добавить, мы счастливы, — подписал Шепелев фотографию в Instagram.

О том, что известный телеведущий второй раз станет отцом, стало известно 3 февраля. По словам Шепелева, он мечтает о большой семье и гордится ощущением мира в паре с Екатериной.

Слухи о романе Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой появились в 2016 году. Телеведущий познакомился с ней в детском саду, куда водил сына Платона, туда же ходила дочь Екатерины Лада. В 2019 году Шепелев сделал возлюбленной предложение и пара обручилась. В настоящее время возлюбленные обустраивают просторную квартиру в центре Москвы.

Певица Жанна Фриске, скончавшаяся из-за онкологического заболевания, родила Платона в 2013 году. Телеведущая Ольга Орлова стала крёстной мамой мальчика.

Как писал NEWS.ru, Екатерина Тулупова поздравила Дмитрия Шепелева с днём рождения, публично признавшись ему в любви. 25 января телеведущему исполнилось 38 лет. Женщина написала трогательный пост в социальной сети.