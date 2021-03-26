Отец Жанны Фриске резко отреагировал на рождение сына Шепелева

https://static.news.ru/photo/cddc463a-8eae-11eb-8b90-96000091f725_660.jpg Жанна Фриске Фото: instagram.com/friskefan/

Отец Жанны Фриске явно не обрадовался появлению на свет сына Дмитрия Шепелева. Родители певицы судятся с бывшим гражданским мужем дочери из-за её московской квартиры, к тому же обижены тем, что он не даёт им видеться с внуком.

Кроме бесконечных судов с Шепелевым, Владимир Копылов не может простить Шепелеву его отношения к Жанне во время её болезни. По словам отца певицы, ведущий называл артистку толстой, не заботился о ней и приходил к ней в дом только ради сына, пишет «Собеседник».

Поэтому Владимир Копылов крайне резко отреагировал на то, что у его внука Платона появился младший брат:

Он что, у меня родился? Хотите меня подколоть? Шепелев мне на фиг не нужен! — не сдержал эмоций отец Фриске.

Появление на свет второго ребёнка Дмитрия Шепелева совпало с судебными разбирательствами с родителями певицы. Сына телеведущему родила его новая подружка — дизайнер Екатерина Тулупова. Стоит отметить, что для неё это тоже второй ребёнок: от прошлых отношений у возлюбленной Шепелева есть дочь.

По словам Шепелева, оба старших ребёнка очень ждали появления на свет маленького брата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в Instagram.