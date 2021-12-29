Названа стоимость доли Фирсова в наследстве Легкоступовой

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой (1965--2020) яхтсмен Юрий Фирсов в беседе с NEWS.ru впервые назвал стоимость своей доли в наследстве покойной жены и объяснил причины, по которым он отказался от своей части в имуществе артистки в пользу её детей Анэтты и Матвея и мамы Галины Ивановны. По словам Фирсова, изначально он не собирался претендовать на долю в наследстве, но был вынужден заявить о своих правах в ответ на оскорбления и обвинения в смерти Легкоступовой.

С самого начала собирался так и сделать — отказаться от своей части наследства. Но прервали мои альтруистические начинания — когда я молчал, ничего не делал — чёрт-те какие обвинения. Столько выслушал, ну и пришлось противопоставить себя на какое-то время (заявить о правах на наследство. — NEWS.ru ). Сейчас понимаю, что это мне не нужно, не буду вознёй заниматься. Я из дающих, а не из берущих, — объяснил Фирсов.

После смерти Легкоступовой её дочь Анэтта Бриль и сын Матвей обвинили Фирсова в рукоприкладстве по отношению к их матери и возможной причастности к гибели певицы. Однако Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Гибель Легкоступовой признана несчастным случаем.

Вдовец артистки отметил, что, отказываясь от своей доли наследства, он не рассчитывает на примирение с детьми покойной супруги. Но хотел бы возобновить общение с мамой певицы Галиной Ивановной.

На примирение не рассчитываю. Делаю то, что должен сделать. Как поведёт тебя вторая сторона (дочь и сын Легкоступовой. — NEWS.ru), загадывать не буду. Возможно, оценят мой поступок. С Галиной Ивановной — Валиной мамой — мне хотелось бы общаться. Она хороший человек и видела, какие у нас были отношения с Валей. Но решение, общаться со мной или нет, принимает Галина Ивановна. Пока мы не общаемся, — пояснил Юрий Фирсов.

По мнению Фирсова, отказавшись от наследства, он поступает «так, как должен поступить нормальный человек и мужчина». Вдовец певицы рассказал, что стоимость его доли в наследстве Легкоступовой оценивается в сумму порядка 11 миллионов рублей — это доли в московской квартире артистки и её загородном доме, уточнил он.

Накануне Фирсов записал видеообращение, где заявил о решении отказаться от своей доли в наследстве покойной жены. Яхтсмен подчеркнул, что Валентине Легкоступовой был бы приятен его поступок. Ранее дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала, что планирует установить памятник на могиле своей матери. По словам девушки, его эскиз уже готов — в форме скрипичного ключа.