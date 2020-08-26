45-летняя Татьяна Навка ответила на слухи о третьей беременности

https://static.news.ru/photo/93059e9a-e831-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слухи о своей беременности. По её словам, новость о пополнении в семье застала её врасплох.

Весь день принимаю поздравления о третьей беременности. <...> То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила, другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать, третьи переживают за моё физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот, — написала она в своём Instagram.

Фигуристка упрекнула СМИ в непрофессионализме, отметив, что они часто публикуют непроверенную информацию. Она возмутилась тем, что лишь журналисты одного издания позвонили ей, чтоб поинтересоваться о её положении.

В доказательство того, что она не беременна, Навка опубликовала фото в развевающемся платье.

tatiana_navka/instagram.com

Ранее в прессе появились сообщения о том, что 45-летняя спортсменка готовится к появлению третьего ребёнка. Она якобы уже выбрала родильный дом. Малыш должен появиться на свет в клинике «Лапино», где рожают известные люди и представители светской тусовки.

Слухи о беременности Навки стали распространяться после её появления в программе Ивана Урганта на Первом канале. Тогда пользователи обратили внимание на округлившийся живот фигуристки. Позже фанаты стали замечать, что Навка редактирует кадры в Instagram.

У фигуристки две дочери: Надя, которая родилась в браке с Песковым, и Саша от первого брака с тренером Александром Жулиным, писал NEWS.ru.