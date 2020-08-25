СМИ сообщили о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки

Фигуристка Татьяна Навка готовится к рождению третьего ребёнка. По некоторым данным, 45-летняя спортсменка уже выбрала родильный дом. Малыш появится на свет в клинике «Лапино», где рожают известные люди и представители светской тусовки.
По слухам, для жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова подготовят отдельный бокс. Он обойдётся почти в 2 миллиона рублей. В эту сумму, помимо самого помещения, входит личный акушер, шестиразовое питание, лабораторные исследования и личная медсестра.
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Слухи о беременности Навки стали распространяться после её появления в программе Ивана Урганта на Первом канале. Тогда пользователи обратили внимание на округлившийся живот фигуристки. Позже фанаты стали замечать, что Навка редактирует кадры в Instagram.
Для Татьяны Навки новорождённый станет третьим ребенком. У неё есть дочь Надя, которая родилась в браке с Песковым, и дочь Саша от первого брака с тренером Александром Жулиным.
Ранее, как писал NEWS.ru, Навка и Песков отметили пятую годовщину свадьбы. Спортсменка опубликовала трогательное поздравление мужу на своей странице в Instagram. Поклонники фигуристки остались в восторге от публикации, они присоединились к поздравлениям. Фанаты отметили, насколько красиво пара смотрится вместе, и порадовались, что Навка и Песков испытывают друг к другу настоящие чувства.
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