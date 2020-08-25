СМИ сообщили о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки

https://static.news.ru/photo/185735e8-e780-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Фигуристка Татьяна Навка готовится к рождению третьего ребёнка. По некоторым данным, 45-летняя спортсменка уже выбрала родильный дом. Малыш появится на свет в клинике «Лапино», где рожают известные люди и представители светской тусовки.

По слухам, для жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова подготовят отдельный бокс. Он обойдётся почти в 2 миллиона рублей. В эту сумму, помимо самого помещения, входит личный акушер, шестиразовое питание, лабораторные исследования и личная медсестра.

Как пишет «Экспресс-газета», беременность 45-летней звезды протекает непросто. Навка всё реже выкладывает фото в соцсетях, а недавно стала известно, что она не будет принимать участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Слухи о беременности Навки стали распространяться после её появления в программе Ивана Урганта на Первом канале. Тогда пользователи обратили внимание на округлившийся живот фигуристки. Позже фанаты стали замечать, что Навка редактирует кадры в Instagram.

Для Татьяны Навки новорождённый станет третьим ребенком. У неё есть дочь Надя, которая родилась в браке с Песковым, и дочь Саша от первого брака с тренером Александром Жулиным.

Ранее, как писал NEWS.ru, Навка и Песков отметили пятую годовщину свадьбы. Спортсменка опубликовала трогательное поздравление мужу на своей странице в Instagram. Поклонники фигуристки остались в восторге от публикации, они присоединились к поздравлениям. Фанаты отметили, насколько красиво пара смотрится вместе, и порадовались, что Навка и Песков испытывают друг к другу настоящие чувства.