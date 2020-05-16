Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней

https://static.news.ru/photo/af6083f2-978c-11ea-9136-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: АГН «Москва»

Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.

По её словам, у Пугачёвой были хорошие отношения с бывшим супругом Королёвой — Игорем Николаевым. Они считали друг друга родными людьми, поэтому появление третьего человека вызвало возмущение у некоторых.

У неё к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время всё расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от неё услышала нужные слова, которых мне не хватало, — призналась Королёва в эфире канала «Россия 1».

Артистка добавила, что развод с Николаевым прошёл мирно. Ей достался дом в Московской области. Кроме того, бывший муж разрешил ей исполнять его композиции.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Глушко объяснил, почему он уже 20 лет живёт в гармонии с певицей Наташей Королёвой.