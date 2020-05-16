Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней

Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.
По её словам, у Пугачёвой были хорошие отношения с бывшим супругом Королёвой — Игорем Николаевым. Они считали друг друга родными людьми, поэтому появление третьего человека вызвало возмущение у некоторых.
У неё к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время всё расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от неё услышала нужные слова, которых мне не хватало, — призналась Королёва в эфире канала «Россия 1».
Артистка добавила, что развод с Николаевым прошёл мирно. Ей достался дом в Московской области. Кроме того, бывший муж разрешил ей исполнять его композиции.
Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Глушко объяснил, почему он уже 20 лет живёт в гармонии с певицей Наташей Королёвой.
Добавьте наши новости в избранные источники