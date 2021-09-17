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Наташа Королёва впервые показала свою двухгодовалую внебрачную дочь от гея

20:36, 18 сентября 2021
Наташа Королёва впервые показала свою двухгодовалую внебрачную дочь от гея Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com
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Российская певица Наташа Королёва впервые показала фотографию своей внебрачной двухгодовалой дочери от друга-гея. О том, что она стала донором яйцеклетки, исполнительница рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно, — подчеркнула Королёва.

Она объяснила, почему так долго скрывала наличие «дочери». Королёва опасалась, что многие могут принять эту информацию в негативном ключе. Она добавила, что просто помогла своему другу, дав свой генетический материал суррогатной матери. Роды протекали достаточно тяжело, учитывая то, что будущей матери пришлось отправиться из России в США на круизном лайнере во время беременности.

Ранее американский рэпер Дрейк впервые показал своего сына от порноактрисы. Звезда эротических фильмов для взрослых Софи Дрюссо забеременела от музыканта в 2017 году.

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