Наташа Королёва впервые показала свою двухгодовалую внебрачную дочь от гея

Российская певица Наташа Королёва впервые показала фотографию своей внебрачной двухгодовалой дочери от друга-гея. О том, что она стала донором яйцеклетки, исполнительница рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно, — подчеркнула Королёва.

Она объяснила, почему так долго скрывала наличие «дочери». Королёва опасалась, что многие могут принять эту информацию в негативном ключе. Она добавила, что просто помогла своему другу, дав свой генетический материал суррогатной матери. Роды протекали достаточно тяжело, учитывая то, что будущей матери пришлось отправиться из России в США на круизном лайнере во время беременности.

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